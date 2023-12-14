О нас

В Армении изъяли земельные участки у экс-главы охраны третьего президента страны

В Армении изъяли земельные участки у экс-главы охраны третьего президента страны Правительство Армении приняло в собственность земельные участки, изъятые у Вачагана Казаряна, экс-главы охраны третьего президента Сержа Саргсяна.
В регионе
14 декабря 2023 г. 13:44
В Армении изъяли земельные участки у экс-главы охраны третьего президента страны

Правительство Армении приняло в собственность земельные участки, изъятые у Вачагана Казаряна, экс-главы охраны третьего президента Сержа Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в четверг на заседании правительства было принято решение о передаче принадлежавших Казаряну трех участков на проспекте Исакова (недалеко от военного пантеона "Ераблур") общей площадью примерно в 3,7 гектара Комитету по управлению госимуществом республики.

Генпрокурор Анна Вардапетян отметила, что с начала этого года граждане, проходящие по уголовным делам о коррупции и незаконном обогащении (включая Казаряна), заключили с прокуратурой 4 мировых соглашения, по которым передали государству 6 единиц недвижимости, один автомобиль и денежные суммы.

В рамках того же постановления правительства были схожим образом оформлены в собственность государства гараж в Ереване и автомобиль Range Rover, которые были конфискованы у бывшего главы ереванского административного района Эребуни Армена Арутюняна.

По слова Вардапетян, в ближайшее время на рассмотрение правительства будут представлены новые решения в рамках других антикоррупционных дел.

Напомним, на одном из последних заседаний правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости завершить дела о коррупции, тянущиеся годами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi