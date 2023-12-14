В Армении изъяли земельные участки у экс-главы охраны третьего президента страны

Правительство Армении приняло в собственность земельные участки, изъятые у Вачагана Казаряна, экс-главы охраны третьего президента Сержа Саргсяна.

Правительство Армении приняло в собственность земельные участки, изъятые у Вачагана Казаряна, экс-главы охраны третьего президента Сержа Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в четверг на заседании правительства было принято решение о передаче принадлежавших Казаряну трех участков на проспекте Исакова (недалеко от военного пантеона "Ераблур") общей площадью примерно в 3,7 гектара Комитету по управлению госимуществом республики.

Генпрокурор Анна Вардапетян отметила, что с начала этого года граждане, проходящие по уголовным делам о коррупции и незаконном обогащении (включая Казаряна), заключили с прокуратурой 4 мировых соглашения, по которым передали государству 6 единиц недвижимости, один автомобиль и денежные суммы.

В рамках того же постановления правительства были схожим образом оформлены в собственность государства гараж в Ереване и автомобиль Range Rover, которые были конфискованы у бывшего главы ереванского административного района Эребуни Армена Арутюняна.

По слова Вардапетян, в ближайшее время на рассмотрение правительства будут представлены новые решения в рамках других антикоррупционных дел.

Напомним, на одном из последних заседаний правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости завершить дела о коррупции, тянущиеся годами.