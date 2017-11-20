В Армении известный диссидент и политик начал голодовку

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Армении лидер Объединения "Национальное самоопределение" (ОНС), известный в советское время диссидент Паруйр Айрикян сегодня с утра начал голодовку напротив здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Айрикян намеревался организовать сбор подписей с целью инициировать конституционные реформы, однако, по его словам, в ответе ЦИК РА указывается, что закон РА "О референдуме" не предусматривает гражданских инициатив.

Отрицательный ответ ЦИК Армении стал причиной для объявления голодовки.