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    В Армении известный диссидент и политик начал голодовку

    ​Паруйр Айрикян начал голодовку напротив здания Центральной избирательной комиссии Армении

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Армении лидер Объединения "Национальное самоопределение" (ОНС), известный в советское время диссидент Паруйр Айрикян сегодня с утра начал голодовку напротив здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Айрикян намеревался организовать сбор подписей с целью инициировать конституционные реформы, однако, по его словам, в ответе ЦИК РА указывается, что закон РА "О референдуме" не предусматривает гражданских инициатив.

    Отрицательный ответ ЦИК Армении стал причиной для объявления голодовки.

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