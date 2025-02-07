В Армении из-за забастовки ущерб медно-молибденового комбината превысил $1 млн

Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) за неделю понес ущерб в размере около 400 млн драмов (чуть более $1 млн - ред.) в день из-за действий группы сотрудников предприятия и не связанных с ним граждан, а государство потеряло более 100 млн драмов

Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) за неделю понес ущерб в размере около 400 млн драмов (чуть более $1 млн - ред.) в день из-за действий группы сотрудников предприятия и не связанных с ним граждан, а государство потеряло более 100 млн драмов ежедневно в виде налоговых поступлений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в ЗММК.

"В результате незаконного вмешательства группы сотрудников и посторонних лиц в нормальную деятельность компании, предприятие понесло ежедневные убытки порядка 400 млн драмов, а государство – более 100 млн драмов в день только в виде налогов. Тысячи работников компании оказались в сложной ситуации. Мы ожидаем, что нарушители понесут предусмотренную законом ответственность", – заявили в комбинате.

Сотрудники ЗММК уже около недели проводят забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Руководство комбината и его профсоюз выпустили совместное заявление, назвав эти действия незаконными, а выдвинутые требования – нереалистичными. Также в ЗММК сообщили, что к протестам присоединились лица, не имеющие отношения к предприятию. В связи с происходящим комбинат обратился в правоохранительные органы с заявлениями о совершении преступления.