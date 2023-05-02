В Армении из-за роста числа наркоманов-подростков предложили создать институт инспекторов

В Армении предложили восстановить ранее действующий институт "школьного инспектора" в связи с распространением наркотиков среди подростков.

В Армении предложили восстановить ранее действующий институт "школьного инспектора" в связи с распространением наркотиков среди подростков.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила экс-начальник управления по защите прав несовершеннолетних и борьбе с семейным насилием Главного управления уголовного розыска полиции Армении полковник Нелли Дурян.

По ее словам, необходимо разработать стратегическую программу, чтобы исключить распространение наркотиков в школе. Только бдительный подход может дать результат: уберечь несовершеннолетних от употребления и реализации наркотиков можно, если быть более последовательными как дома, так и в учебных заведениях.

Она напомнила, что 10 лет назад была реализована пилотная программа по внедрению школьных инспекторов, были выбраны кандидаты, которые могли работать с детьми.

При этом, по словам Дурян, при применении этого метода нужно быть предельно осторожным, чтобы он вдруг не имел обратного эффекта, так как такой пример в Армении уже имел место быть.

"Несколько лет назад одна общественная организация реализовала программу, в рамках которой подробно рассказывали о видах наркотиков, способах их употребления, но дети стали интересоваться еще больше", - рассказывает полковник полиции.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила в парламенте, что число обращений за лечением от наркозависимости в Армении увеличилось. Она заметила, что доступ к наркотикам, особенно среди подростков, становится проще из-за распространения запрещенных препаратов через соцсети. Поэтому только лишь наркологического лечения или контроля полиции для борьбы недостаточно: нужна разъяснительная работа, особенно в школах.