В Армении из-за коронавируса за сутки умерли 18 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 566 и достигло 14 669, еще 18 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Минздрава.

В среду власти республики сообщали о 14 103 подтвержденных случаях COVID-19 и 227 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. "В Армении подтверждены 14 669 случаев коронавируса. Излечились 5 466 пациентов. Скончались 245 человек", - уточнили в ведомстве.На лечении находятся 8 876 пациентов, проведены 75 389 тестов на коронавирус, отметили в министерстве.