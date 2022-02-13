В Армении истек срок годности нескольких сотен доз вакцины Moderna

Срок годности чуть более тысячи доз вакцины "Спайквакс" (Moderna) истек в Армении.

Срок годности чуть более тысячи доз вакцины "Спайквакс" (Moderna) истек в Армении.

Как передает Report, об этом сообщили в Минздраве Армении.

Ранее Sputnik Армения писал о том, что основанием для введения QR-кодов с 22 января, по всей вероятности, стала не эпидемиологическая ситуация, а попытка успеть к "дедлайну" – дате истечения срока годности большой партии (более 207 тысяч вакцин Moderna), полученной из Норвегии.

"Из партии, состоящей из 207 600 доз вакцин "Спайквакс" (Moderna), которая была получена из Норвегии, применено 206 450 доз. Из этой партии пришло в негодность 1 150 доз в связи с истечением срока годности", - говорится в сообщении.