О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении истек срок годности нескольких сотен доз вакцины Moderna

В Армении истек срок годности нескольких сотен доз вакцины Moderna Срок годности чуть более тысячи доз вакцины "Спайквакс" (Moderna) истек в Армении.
В регионе
13 февраля 2022 г. 16:39
В Армении истек срок годности нескольких сотен доз вакцины Moderna

Срок годности чуть более тысячи доз вакцины "Спайквакс" (Moderna) истек в Армении.

Как передает Report, об этом сообщили в Минздраве Армении.

Ранее Sputnik Армения писал о том, что основанием для введения QR-кодов с 22 января, по всей вероятности, стала не эпидемиологическая ситуация, а попытка успеть к "дедлайну" – дате истечения срока годности большой партии (более 207 тысяч вакцин Moderna), полученной из Норвегии.

"Из партии, состоящей из 207 600 доз вакцин "Спайквакс" (Moderna), которая была получена из Норвегии, применено 206 450 доз. Из этой партии пришло в негодность 1 150 доз в связи с истечением срока годности", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Hundreds of COVID vaccines expire in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yüzlərlə vaksinin istifadə müddəti başa çatıb

Другие новости из категории

В России нашли тело матери детей, погибших при пожаре в доме
В России нашли тело матери детей, погибших при пожаре в доме
13 февраля 2022 г. 16:13
Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн
Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн
13 февраля 2022 г. 12:43
ВС Турции нейтрализовали 4 террористов на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали 4 террористов на севере Ирака
13 февраля 2022 г. 12:28
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 406 тыс. человек
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 406 тыс. человек
13 февраля 2022 г. 11:19
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 15 тысяч человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 15 тысяч человек
13 февраля 2022 г. 10:58
В Армении задержаны вооруженные лица
В Армении задержаны вооруженные лица
13 февраля 2022 г. 08:27
Движение через Босфор частично возобновлено
Движение через Босфор частично возобновлено
13 февраля 2022 г. 03:19
Чавушоглу провел переговоры с украинским коллегой
Чавушоглу провел переговоры с украинским коллегой
13 февраля 2022 г. 01:06
Кремль: Россия скоро отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Кремль: Россия скоро отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
13 февраля 2022 г. 00:10
В Ашхабаде прошло заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
В Ашхабаде прошло заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
12 февраля 2022 г. 21:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi