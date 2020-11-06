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В Армении ищут виновника поражения: Ованнисян и офис Саргсяна вступили в перепалку

В Армении ищут виновника поражения: Ованнисян и офис Саргсяна вступили в перепалку В Армении разгорается очередной скандал вокруг поражения в войне
В регионе
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6 ноября 2020 г. 12:15
В Армении ищут виновника поражения: Ованнисян и офис Саргсяна вступили в перепалку
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В Армении разгорается очередной скандал вокруг поражения в войне.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, между представителем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном и офисом третьего президента Армении Сержем Саргсяном завязался спор на тему поставок оружия в Армению до и после "бархатной революции".

Началось все с выступления Ованнисяна в эфире Общественного телевидения, во время которого он заявил, что в последние два года армия получила больше инновационного технологического оружия, чем за 10 лет до этого.

На это заявление отреагировали в офисе третьего президента Армении Сержа Саргсяна, заявив, что "либо Ованнисян не знаком с цифрами, либо умышленно искажает реальность".

В беседе с изданием "168 жам" представители экс-президента сказали, что слова Ованнисяна не имеют ничего общего с реальностью, и считают неуместным говорить об этом и искать виноватых в данный момент. Они обещали затронуть эту тему подробнее после завершения боев.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan məğlubiyyətin günahkarını axtarır

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