В Армении ищут виновника поражения: Ованнисян и офис Саргсяна вступили в перепалку

В Армении разгорается очередной скандал вокруг поражения в войне

В Армении разгорается очередной скандал вокруг поражения в войне.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, между представителем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном и офисом третьего президента Армении Сержем Саргсяном завязался спор на тему поставок оружия в Армению до и после "бархатной революции".

Началось все с выступления Ованнисяна в эфире Общественного телевидения, во время которого он заявил, что в последние два года армия получила больше инновационного технологического оружия, чем за 10 лет до этого.

На это заявление отреагировали в офисе третьего президента Армении Сержа Саргсяна, заявив, что "либо Ованнисян не знаком с цифрами, либо умышленно искажает реальность".

В беседе с изданием "168 жам" представители экс-президента сказали, что слова Ованнисяна не имеют ничего общего с реальностью, и считают неуместным говорить об этом и искать виноватых в данный момент. Они обещали затронуть эту тему подробнее после завершения боев.