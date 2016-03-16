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    ​В Армении исчезают редкие виды птиц

    Некоторые виды хищных птиц были вынуждены покинуть гнездовья в Армении и улететь в Грузию и Азербайджан

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Армении исчезают редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

    По данным армянского издания ArmInfo.am, причина кроется в проблемах, создаваемых горнорудной промышленностью Армении. Некоторые виды хищных птиц были вынуждены покинуть гнездовья в Армении и улететь в Грузию и Азербайджан.

    По словам руководителя "Центра любителей птиц" Сильвы Адамян, в республике горнорудная деятельность не соответствует экологическим стандартам.

    К примеру, горнодобывающие компании практически освобождены от налогов за консервацию отходов от горнорудной деятельности. Экологи, в свою очередь, выступают с критикой в адрес Кодекса о недрах, который защищает бизнес-интересы. В результате таких послаблений для бизнеса страдают флора и фауна Армении.

    По словам Адамян, некоторые виды хищных птиц, в том числе белоголовый сип, занесенный в Красную книгу,  из-за неблагоприятных экологических условий были вынуждены покинуть гнездовья и улететь в Грузию и Азербайджан.

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