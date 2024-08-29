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В Армении инициировали роспуск инвестиционной госкомпании из-за ее неэффективности

В Армении инициировали роспуск инвестиционной госкомпании из-за ее неэффективности Правительство Армении приступило к роспуску государственной инвестиционной компании "Фонд национальных интересов Армении" (ANIF).
В регионе
29 августа 2024 г. 15:24
В Армении инициировали роспуск инвестиционной госкомпании из-за ее неэффективности

Правительство Армении приступило к роспуску государственной инвестиционной компании "Фонд национальных интересов Армении" (ANIF).

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

Правительство оценило работу фонда как неэффективную: инвестиционных проектов он привлек очень мало, один из них закрылся, а реализация второго постоянно откладывается.

ANIF была создана в апреле 2019 года для привлечения частных инвесторов и реализации крупных инвестиционных программ в рамках государственно-частного партнерства.

На погашение обязательств компании выделено 1,7 млрд драмов (около $4,4 млн).

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