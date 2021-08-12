О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении инфляция приблизилась к критической точке

В Армении инфляция приблизилась к критической точке Согласно информации Национальной статистической службе Армении (НСС), инфляция в июле составила 8,2% в годовом исчислении. При этом рост средних цен по продуктам питания, впервые в текущем году, достиг двузначной цифры - 13,9% (в июне - 9,0%).
В регионе
12 августа 2021 г. 07:22
В Армении инфляция приблизилась к критической точке

Согласно информации Национальной статистической службе Армении (НСС), инфляция в июле составила 8,2% в годовом исчислении. При этом рост средних цен по продуктам питания, впервые в текущем году, достиг двузначной цифры - 13,9% (в июне - 9,0%).

Как передает Report, об этом сообщает агентство "News.am".

В самой группе продуктов питания, ростом цен выделились рис (на 13,4%), хлеб (на 8,6%), свинина (на 32,2%), мясо птицы (на 24,3%). Грандиозное подорожание за год отмечается по яйцам – на 51,3%.

Средние цены на картофель в июле возросли на 38,4%, по группе овощей - на 53,1%, то есть в полтора раза! Масло сливочное за год успело подорожать на 15,9%, и так далее. В группе непродовольственных товаров двузначными цифрами возросли цены технических товаров (холодильников, стиральных машин, газовых плит и др.) - на 13,2%.

Этот список можно продолжить до бесконечности, так как подорожали практически все товары и услуги.

Напомним, что цены отчетного месяца сравниваются с показателями аналогичного месяца прошлого года. То есть эти показатели характеризуют новое плато, на которые перешли цены в текущем году.

Незначительные колебания в уровне цен, в разрезе месяцев текущего года (скажем, в июле, по сравнению с июнем) незначительные, почти не влияют на общую тенденцию в этой области. Проще говоря, нашим гражданам ныне приходится тратить намного больше денег на товары и услуги, чем в прошлом году.

Это означает, что уровень жизни многих домохозяйств с ограниченным семейным бюджетом серьезно ухудшился, а масштаб бедности в стране увеличился.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Milli Statistika Xidməti: İnflyasiya kritik həddə yaxınlaşıb

Другие новости из категории

В России упал вертолет с туристами, есть погибшие
В России упал вертолет с туристами, есть погибшие
12 августа 2021 г. 02:42
Эрдоган: Есть подозрение на террор в пожарах
Эрдоган: Есть подозрение на террор в пожарах
11 августа 2021 г. 23:59
Министр национальной обороны Турции встретился с президентом Пакистана
Министр национальной обороны Турции встретился с президентом Пакистана
11 августа 2021 г. 19:51
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
11 августа 2021 г. 16:30
Разлив нефти у Новороссийска оказался масштабнее в 400 тысяч раз
Разлив нефти у Новороссийска оказался масштабнее в 400 тысяч раз
11 августа 2021 г. 14:54
В Грузии коронавирус выявлен еще у 5 352 человек, 48 умерли
В Грузии коронавирус выявлен еще у 5 352 человек, 48 умерли
11 августа 2021 г. 11:03
Шойгу: Талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном
Шойгу: Талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном
11 августа 2021 г. 07:41
В Грузии произошли сразу два землетрясения
В Грузии произошли сразу два землетрясения
11 августа 2021 г. 06:55
Турция выразила протест против открытия представительства PKK/YPG в Женеве
Турция выразила протест против открытия представительства PKK/YPG в Женеве
10 августа 2021 г. 19:35
ООН рассчитывает на активное участие Туркменистана в обеспечении мира
ООН рассчитывает на активное участие Туркменистана в обеспечении мира
10 августа 2021 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi