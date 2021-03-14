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В Армении хотят сократить военный бюджет

В Армении хотят сократить военный бюджет В Армении власти активно обсуждают вопрос сокращения военного бюджета. За последнее время было проведено уже два обсуждения: одно в правительстве, а другое - в минобороны
В регионе
14 марта 2021 г. 07:45
В Армении хотят сократить военный бюджет

В Армении власти активно обсуждают вопрос сокращения военного бюджета. За последнее время было проведено уже два обсуждения: одно в правительстве, а другое - в Минобороны.

Как передает Report, об этом пишет 168․am.

"Речь идет о десятках миллиардов, заинтересованные лица - вице-премьер Тигран Авинян, вице-премьер Мгер Григорян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян. Т.Авинян даже заметил представителям минобороны: "Все равно вы проиграли. Зачем вам такой бюджет?"

По сведениям агентства, в минобороны есть претензии и разногласия по поводу сокращения военного бюджета, которые, по сути, не учтены и не будут приняты во внимание. В лучшем случае будет изменение сокращаемой суммы.

"О каких реформах идет речь в данном случае, можно только догадываться. С другой стороны, предполагается, что реформы будут адаптированы к сокращенному военному бюджету, и в результате не исключено, что мы станем свидетелями сокращения важных звеньев, в то время, когда есть опасность новой войны", - пишет 168․am.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan hərbi büdcəni azaldır: Müharibə onsuz da uduzulub

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