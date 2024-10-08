В Армении хотят обязать глав силовых структур отчитываться перед парламентом

Депутаты Народного собрания Армении от правящей партии "Гражданский договор" хотят обязать глав Следственного комитета, Службы нацбезопасности, Антикоррупционного комитета и ряда других структур отчитываться перед парламентом.

Депутаты Народного собрания Армении от правящей партии "Гражданский договор" хотят обязать глав Следственного комитета, Службы нацбезопасности, Антикоррупционного комитета и ряда других структур отчитываться перед парламентом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, с такой идеей выступили спикер Ален Симонян, депутаты Сисак Габриелян и Арсен Торосян, предложив изменить регламент Нацсобрания.

По данным СМИ, ранее депутаты несколько раз пытались пригласить в парламент руководителей указанных структур, но те отказались прийти.

Сейчас перед парламентом отчитываются раз в год омбудсмен, генпрокурор, главы Центробанка, Счетной палаты, Комиссии по телевидению и радио Армении.