В Армении ходатайство защиты зампреда РПА о самоотводе судьи отклонено

Судья по делу зампреда Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна Ваге Долмазян отклонил ходатайство адвокатов о самоотводе.

Судья по делу зампреда Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна Ваге Долмазян отклонил ходатайство адвокатов о самоотводе.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Оснований для объявления самоотвода недостаточно", - сказал судья.

Адвокаты политика выразили сомнение в беспристрастности судьи, обосновав это тем, что в ходе заседаний 9 и 11 октября Долмазян "сознательно проигнорировал ряд требований, предусмотренных Уголовным кодексом".

Следующее заседание по делу назначено на 6 ноября.

Отметим, что еще до решения суда, между Ашотяном и Долмазяном возникла словесная перепалка, когда обвиняемый заявил о том, что во всех судах страны происходит вакханалия. В ответ Долмазян призвал его говорить по существу и не выступать с подобными сравнениями, пригрозив в противном случае применить санкции.

Отметим, что в Антикоррупционном суде Армении продолжаются предварительные слушания по делу Ашотяна. На предыдущем заседании суд принял решение продлить срок его ареста еще на три месяца.

Ашотяну инкриминируются действия, совершенные им в бытность министром образования и науки Армении, когда он также возглавлял попечительский совет Ереванского государственного медицинского университета. Ашотян и экс-ректор ЕГМУ Микаэл Нариманян обвиняются в хищениях имущества вуза на сумму примерно в 100 тыс. долларов.