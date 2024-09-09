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В Армении группа заключенных в УИУ "Армавир" проводит голодовку

В Армении группа заключенных в УИУ "Армавир" проводит голодовку Группа заключенных уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Армавир" в Армении проводит голодовку.
В регионе
9 сентября 2024 г. 09:36
В Армении группа заключенных в УИУ Армавир проводит голодовку

Группа заключенных уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Армавир" в Армении проводит голодовку.

Как передает Report со ссылкой на армянскме СМИ, один из них находится в тяжелом состоянии и не получает необходимой медпомощи.

В Уголовно-исполнительной службе Минюста Армении изданию сообщили, что голодовку в УИУ проводят 2 арестантов и 2 осужденных.

Один из арестантов объявил ее 9 августа, другой – 6 сентября. Акция протеста связана с тем, что они не согласны с уголовным преследованием в их отношении.

Помимо этого, один из осужденных объявил о голодовке из-за отказа перевести его в частный медцентр, а другой – требует смягчения режима отбывания наказания.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda cəzaçəkmə müəssisəsində bir qrup məhbus aclıq aksiyası keçirir

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