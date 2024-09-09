В Армении группа заключенных в УИУ "Армавир" проводит голодовку

Группа заключенных уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Армавир" в Армении проводит голодовку.

Группа заключенных уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Армавир" в Армении проводит голодовку.

Как передает Report со ссылкой на армянскме СМИ, один из них находится в тяжелом состоянии и не получает необходимой медпомощи.

В Уголовно-исполнительной службе Минюста Армении изданию сообщили, что голодовку в УИУ проводят 2 арестантов и 2 осужденных.

Один из арестантов объявил ее 9 августа, другой – 6 сентября. Акция протеста связана с тем, что они не согласны с уголовным преследованием в их отношении.

Помимо этого, один из осужденных объявил о голодовке из-за отказа перевести его в частный медцентр, а другой – требует смягчения режима отбывания наказания.