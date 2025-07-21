В Армении готовы построить желдорогу в Сюникской области после достижения договоренности с Азербайджаном

Армения готова начать строительство железной дороги протяженностью 42 км в Сюникской области в случае достижения договоренности с Азербайджаном.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна - Назели Багдасарян.
"Без согласования с Азербайджаном эта железная дорога не может быть использована даже для внутренних грузоперевозок в Армении. Поэтому сразу после достижения соглашений с Азербайджаном начнется строительство указанной железной дороги. Уже ведутся подготовительные работы, такие как строительство новой дороги для села Нрнадзор, автомобильное сообщение с которым в настоящее время осуществляется по бывшей железнодорожной ветке", - сказала она.
По ее словам, Армения заинтересована в разблокировании всех транспортных путей с соседями.