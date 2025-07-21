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В Армении готовы построить желдорогу в Сюникской области после достижения договоренности с Азербайджаном

В Армении готовы построить желдорогу в Сюникской области после достижения договоренности с Азербайджаном Армения готова построить железную дорогу протяженностью 42 км в Сюникской области в случае достижения договоренности с Азербайджаном.
В регионе
21 июля 2025 г. 13:02
В Армении готовы построить желдорогу в Сюникской области после достижения договоренности с Азербайджаном

Армения готова начать строительство железной дороги протяженностью 42 км в Сюникской области в случае достижения договоренности с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна - Назели Багдасарян.

"Без согласования с Азербайджаном эта железная дорога не может быть использована даже для внутренних грузоперевозок в Армении. Поэтому сразу после достижения соглашений с Азербайджаном начнется строительство указанной железной дороги. Уже ведутся подготовительные работы, такие как строительство новой дороги для села Нрнадзор, автомобильное сообщение с которым в настоящее время осуществляется по бывшей железнодорожной ветке", - сказала она.

По ее словам, Армения заинтересована в разблокировании всех транспортных путей с соседями.

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Версия на английском языке Armenia ready to build railway in Syunik province after reaching agreement with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycanla razılaşma əldə edildikdən sonra Qərbi Zəngəzurda dəmir yolu tikməyə hazırdır

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