В Армении готовился ряд терактов, задержан гражданин США

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении раскрыла преступную сеть, целью которой была подготовка и реализация террористических актов на территории страны. Об этом Report сообщает со ссылкой на News.am.

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий выяснилось, что гражданин США, по национальности армянин в социальной сети Facebook открыл страницу, где публиковал материалы касательно группы "Бойцы во имя справедливости", стратегии группы, составе, правилах безопасности и конфиденциальности. С помощью той же страницы распространялись прямые призывы к насилию в отношении правоохранителей и должностных лиц Армении.

Согласно предварительным данным, задержанный с целью дестабилизации ситуации в Армении, запугивания населения, формирования атмосферы страха, воздействия на государственные органы, убийства или нанесения тяжких телесных повреждений представителям власти, а также с целью вербовки исполнителей этих преступлений, попытался создать преступное сообщество, вовлекая как проживающих в Армении, так и за ее пределами, армян. Помимо этого, то же лицо советами, указаниями, а также финансовыми средствами подготавливал посредством сообщников террористические действия на территории Армении.