В Армении госпитализировали около 20 военных, пострадавших в ДТП

Около 20 военнослужащих были госпитализированы в Армении в результате ДТП с армейским автомобилем "ЗИЛ" на юге страны, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг вечером на автодороге Меги-Цирани дзор Сюникской области в 370 километрах южнее Еревана.

"Автомобиль "ЗИЛ-131" одной из воинских частей выехал за пределы проезжей части, столкнулся со скалой и перевернулся. До прибытия спасателей 18 военнослужащих были госпитализированы в медцентр "Мегри", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние одного военного медики оценили как средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Обстоятельства инцидента выясняются.