В Армении главой Уголовно-исполнительной службы впервые станет женщина

Главой Уголовно-исполнительной службы Армении впервые будет назначена женщина.

Главой Уголовно-исполнительной службы Армении впервые будет назначена женщина.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что на этот пост назначена Цовинар Тадевосян.

Она ранее занимала пост главы отдела социальной, психологической и юридической работы в УИС (уголовно-исполнительная служба - ред.).

Прежний руководитель пенитенциарной службы Амбакум Григорян был освобожден от должности в начале декабря 2024 года. Он занимал этот пост в течение года.