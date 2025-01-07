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В Армении главой Уголовно-исполнительной службы впервые станет женщина

В Армении главой Уголовно-исполнительной службы впервые станет женщина Главой Уголовно-исполнительной службы Армении впервые будет назначена женщина.
В регионе
7 января 2025 г. 11:56
В Армении главой Уголовно-исполнительной службы впервые станет женщина

Главой Уголовно-исполнительной службы Армении впервые будет назначена женщина.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что на этот пост назначена Цовинар Тадевосян.

Она ранее занимала пост главы отдела социальной, психологической и юридической работы в УИС (уголовно-исполнительная служба - ред.).

Прежний руководитель пенитенциарной службы Амбакум Григорян был освобожден от должности в начале декабря 2024 года. Он занимал этот пост в течение года.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Penitensiar Xidmətin rəhbəri ilk dəfə qadın olacaq

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