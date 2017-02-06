В Армении езидонаселенное село уже 20 дней остается без воды

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В безвыходной ситуации оказалось езидонаселенное село Тлик Арагацотнинской области Армении: испортилась насосная станция, община уже 20 дней остается без воды.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила общественная организация "Национальное объединение езидов Синджар".

"В селе уже 20 дней нет воды. Сельчане на свои средства купили новую помпу, но выясняется, что заменить помпу они не могут, так как она находится на территории, подведомственной российской военной базе. Контролирующие территорию военные сказали, что необходим пропуск, однако сельчанам непонятно, где его получить. За пропуском они обратились в Службу нацбезопасности, однако им не ответили", - говорит руководитель организации Борис Мурази.

Жители села, в основном занятые скотоводством, лишены возможности, в частности, поить скот: "Питьевую воду люди покупали, а эта помповая станция позволяла использовать воду в бытовых целях. Думаю, что власти области бездействуют. Прошу все правозащитные организации и СМИ держать этот вопрос в центре внимания".