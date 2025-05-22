О нас

В Армении еще девять человек задержаны по делу о беспорядках в ноябре 2020 года

В Армении еще девять человек задержаны по делу о беспорядках в ноябре 2020 года Следственный комитет Армении сообщил о задержании еще девяти граждан, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в ночь подписания трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией по Карабаху в 2020 году.
В регионе
22 мая 2025 г. 16:47
В Армении еще девять человек задержаны по делу о беспорядках в ноябре 2020 года

Следственный комитет Армении сообщил о задержании еще девяти граждан, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в ночь подписания трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией по Карабаху в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным следствия, задержанные прорвались через полицейское ограждение, разбили стекла и повредили дверь здания правительства, после чего проникли внутрь и продолжили участвовать в массовых беспорядках. Также было совершено нападение на тогдашнего председателя парламента (ныне - главы МИД) Арарата Мирзояна.

Следственный орган направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста. Ведутся мероприятия по установлению всех участников событий. Предварительное следствие продолжается.

Ранее сообщалось о том, что Ара Бадояна, одного из обвиняемых в избиении Мирзояна, осудили на 3 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda kapitulyasiyaya etiraz iğtişaşlarında iştirak etmiş daha doqquz nəfər saxlanılıb
Версия на английском языке Armenia detains nine more over 2020 post-war unrest

Экслюзивные новости

СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi