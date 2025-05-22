В Армении еще девять человек задержаны по делу о беспорядках в ноябре 2020 года

В Армении еще девять человек задержаны по делу о беспорядках в ноябре 2020 года

Следственный комитет Армении сообщил о задержании еще девяти граждан, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в ночь подписания трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией по Карабаху в 2020 году.

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Следственный комитет Армении сообщил о задержании еще девяти граждан, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в ночь подписания трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией по Карабаху в 2020 году. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. По данным следствия, задержанные прорвались через полицейское ограждение, разбили стекла и повредили дверь здания правительства, после чего проникли внутрь и продолжили участвовать в массовых беспорядках. Также было совершено нападение на тогдашнего председателя парламента (ныне - главы МИД) Арарата Мирзояна. Следственный орган направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста. Ведутся мероприятия по установлению всех участников событий. Предварительное следствие продолжается. Ранее сообщалось о том, что Ара Бадояна, одного из обвиняемых в избиении Мирзояна, осудили на 3 года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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