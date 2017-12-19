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    В Армении двое служащих ГСБПП привлечены к ответственности за продажу минобороны маргарина вместо масла

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Двое служащих Государственной службы безопасности пищевых продуктов (ГСБПП) минсельхоза Армении, продавшие минобороны маргарин вместо масла, привлечены к ответственности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Jamanak, они не арестованы, отпущены под расписку о невыезде.

    По сведениям издания, выигравшие тендер минобороны организации ООО "СП" и ООО "Элайзер" связаны с заместителем начальника Государственной службы безопасности пищевых продуктов Егише Маргаряном.

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