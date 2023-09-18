В Армении две политические партии и блок создадут коалицию для участия в выборах

Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию с партией "Национальный прогресс" и блоком "Мать Армения".

Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию с партией "Национальный прогресс" и блоком "Мать Армения".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил основатель партии, блогер Вардан Гукасян.

Он подчеркнул, что готов поддержать кандидатуру лидера партии "Национальный прогресс" Айка Марутяна или главу блока "Мать Армения" Андраника Теваняна на выборах в мэры Еревана.

Напомним, что 17 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. В них приняли участие 13 партий и один блок. Согласно предварительным данным ЦИК, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не смогла набрать свыше 50% голосов на выборах в Ереване, что позволило бы ей избрать мэра столицы самостоятельно. Она набрала всего 32,57% голосов.

Партия "Национальный прогресс" набрала 18,89%, блок "Мать-Армения" - 15,43%, а партия "Общественный голос" - 9,68%.