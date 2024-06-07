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В Армении допустили роспуск Минской группы после мирного соглашения

В Армении допустили роспуск Минской группы после мирного соглашения Международный переговорный формат - Минская группа ОБСЕ может быть распущена после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
7 июня 2024 г. 18:44
В Армении допустили роспуск Минской группы после мирного соглашения

Международный переговорный формат - Минская группа ОБСЕ может быть распущена после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

По его словам, в случае заключения договора сам собой "исчезнет этот вопрос".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июня в ходе встречи со спикерами парламентов стран -членов ТЮРКПА заявил о том, что уже предложено армянской стороне о том, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы.

"В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi İrəvan: ATƏT-in Minsk qrupu buraxıla bilər

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