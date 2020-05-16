В Армении допустили решение вопроса с Конституционным судом в парламенте

Власти Армении допускают возможность решения вопроса, связанного с Конституционным судом, не на референдуме, а в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По словам премьера, из-за коронавирусной инфекции провести референдум будет невозможно как минимум год.

"С другой стороны, мы не можем ждать решения ситуации вокруг Конституционного суда до завершения пандемии… Мы обратились в Венецианскую комиссию, и обсуждается возможность решения вопроса КС по какой-то формуле, частично или полностью, в парламенте", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.

Он уточнил, что провести референдум до мая 2021 года невозможно. "Следовательно, ничто не мешает наладить работу с международными партнерами в условиях новых реалий для эффективного и консенсусного решения", - указал премьер.

Пятого апреля в Армении планировался референдум по внесению изменений в Основной закон, предусматривающих прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы конституции в 2015 году.