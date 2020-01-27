В Армении допросили представителя российской оружейной компании ORSIS

Специальная следственная служба Армении допросила Симона Амирова (член совета директоров АО "Промышленные технологии", производитель оружия под брендом ORSIS) в рамках расследования дела о поставках вооружений.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил адвокат ORSIS в Армении Александр Сирунян.

"По нашей информации у них были вопросы, как я пониманию, связанные с организацией этого бизнеса (компании ORSIS ARMS – ред.) в Армении в общем. Мне кажется, их также должно заинтересовать то, что, по моим сведениям, наша фирма по просьбе российского офиса в жест дружеских, партнерских отношений подарила винтовку министерству обороны. И, по нашим сведениям, эта винтовка на баланс армии не была передана, и, вроде как, она зарегистрирована на одного из замминистров, Макара Гамбаряна", - заявил А.Сирунян.

При этом он отметил, что допрос представителя компании был вызван тем, что он владел интересующей следствие информацией об этих эпизодах.

"В плане того, почему вызвали Амирова, там никакой опасности нет, это чисто формальная процедура, он владеет информацией, которую должен передать следствию", - подчеркнул А.Сирунян.

По его словам, расследованием в данный момент занимается Специальная следственная служба, которая рассматривает дела коррупционного характера.

Напомним, что в августе прошлого года ввиду исключения ORSIS ARMS из закрытого тендера по приобретению крупного количества вооружения со стороны минобороны Армении в Следственном комитете страны заведено уголовное дело.

В конце октября в СМИ появилась информация, что Россия направила Армении письмо из-за срыва оружейного тендера. В министерстве обороны Армении опровергли получение какого-либо документа от российской стороны относительно компании ORSIS, отметив, что, пока идет правовой процесс, в ведомстве воздерживаются от официальных оценок ситуации. А. Ованнисян заявил, что министерство обороны Армении не пыталось неофициально урегулировать с российской компанией "Промтехнология" проблемы, связанные со срывом тендера на поставку вооружений.