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В Армении до выборов намерены изменить избирательный кодекс

В Армении до выборов намерены изменить избирательный кодекс Правящий блок Армении "Мой шаг" до проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня, намерен изменить избирательный кодекс и перейти к пропорциональной системе.
В регионе
24 марта 2021 г. 17:07
В Армении до выборов намерены изменить избирательный кодекс

Правящий блок Армении "Мой шаг" до проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня, намерен изменить избирательный кодекс и перейти к пропорциональной системе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы провели политические консультации с парламентскими фракциями "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения". В ходе этих консультаций мы приняли решение идти на досрочные парламентские выборы. Наши коллеги заявили, что не будут против, если мы изменим избирательный кодекс и перейдем к абсолютной пропорциональной системе, что и мы намерены сделать. То есть сообщили, что не будут голосовать за, но не выступят против", - заявил он.

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