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В Армении депутат от правящей партии сложит мандат из-за разногласий с властями

В Армении депутат от правящей партии сложит мандат из-за разногласий с властями Депутат от фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян сложит мандат из-за разногласий по экономической политике с властями Армении.
В регионе
27 марта 2024 г. 11:26
В Армении депутат от правящей партии сложит мандат из-за разногласий с властями

Депутат от фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян сложит мандат из-за разногласий по экономической политике с властями Армении.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Издание отмечает, что разногласия возникли еще год назад. Арсенян был против повышения налога на имущество и других изменений в законодательство. Тогда он не стал отказываться от мандата, поскольку ждал назначения на пост посла Армении в России. Однако российская сторона не дала согласия относительно его назначения и запретила въезд нескольких представителей армянской власти, в том числе Арсеняна.

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Версия на английском языке MP from ruling party in Armenia to give up his mandate
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hakim partiyadan olan deputat mandatından imtina edəcək

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