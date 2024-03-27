В Армении депутат от правящей партии сложит мандат из-за разногласий с властями

Депутат от фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян сложит мандат из-за разногласий по экономической политике с властями Армении.

Депутат от фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян сложит мандат из-за разногласий по экономической политике с властями Армении.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Издание отмечает, что разногласия возникли еще год назад. Арсенян был против повышения налога на имущество и других изменений в законодательство. Тогда он не стал отказываться от мандата, поскольку ждал назначения на пост посла Армении в России. Однако российская сторона не дала согласия относительно его назначения и запретила въезд нескольких представителей армянской власти, в том числе Арсеняна.