В Армении депутат избил бывшего мэра

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Депутат Национального собрания Армении, генерал Манвел Григорян избил бывшего мэра города Эчмиадзин Грачика Абгаряна. Как сообщает Report, об этом пишут армянские СМИ.

По информации, депутат считает город Эчмиадзин своей собственностью, не терпит тех людей, которые, по его мнению, нарушают написанные им самим правила, вплоть до парковки машины в неугодном для него месте.

Сообщается, что бывший мэр города Грачика Абгаряна припарковал машину Jeep возле одного из супермаркетов Эчмиадзина. Это послужило поводом для того, чтобы телохранители депутата спустили колеса машины. Бывший мэр вступил с ними в перепалку. Началась драка, в которую вмешался ожидающий в своей машине генерал Григорян. Генерал со свитой жестоко избил Абгаряна на глазах супруги и невестки последнего, а после того, как бывший мэр обессилел, они начали бить его ногами.

По информации, таким образом депутатом свел с бывшим мэром старые счеты. Жестоким действиям генерала не помешал даже тот факт, что Грачик Абгарян совсем недавно потерял сына.