В Армении cоздается новый оппозиционный блок из 20 партий

Во внутриполитической жизни Армении уже этой осенью ожидаются новые серьезные развития, в особенности в оппозиционном сегменте. Как сообщает Report, об этом пишет армянское издание "Паст".

По сведениям газеты, сейчас продолжаются закулисные обсуждения, однако уже в октябре возможно будет заявление о консолидации, подписанное семью партиями, однако реальное число объединившихся политических сил превысит два десятка.

Партии намерены также представить публичную повестку, т.н. "рабочий документ", где кратко представят последовательность своих действий и политические цели.

Имеются сведения, что в этот новый блок войдут довольно известные политические деятели, а также ключевые представители ряда общественных организаций и экспертного сообщества.