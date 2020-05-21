В Армении COVID-19 выявили у 270 детей

В Армении коронавирус выявили у 270 детей, у двух их них диагностирована пневмония.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"По состоянию на данный момент коронавирусом в Армении заразились 270 детей в возрасте до 18 лет, лишь у двух из них диагностирована легкая пневмония", — сказал глава минзрава. Он добавил, что тяжелых случаев нет.

Торосян также заявил, что коронавирус был зафиксирован у 23 беременных.

По последним данным, в Армении выявлены 5 606 случаев заражения, вылечились 2 582 пациента, 70 умерли.