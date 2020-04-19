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В Армении COVID-19 подтвердили у 1,3 тыс. человек

​В Армении COVID-19 подтвердили у 1,3 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 43 и достигло 1 291.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

"В Армении подтверждены 1 291 случаев коронавируса. Излечились 545 пациентов. Двадцать человек скончались", - уточнили в ведомстве.

По данным минздрава, на лечении находятся 726 человек, было проведено 12 680 тестов.

Днем ранее, власти республики сообщали о 1 248 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.

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