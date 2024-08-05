В Армении член медкомиссии арестован за содействие в уклонении призывника от службы

В Армении один из членов Центральной военно-медицинской комиссии арестован по обвинению в содействии уклонению призывника от воинской службы.

В Армении один из членов Центральной военно-медицинской комиссии арестован по обвинению в содействии уклонению призывника от воинской службы.

Как передает Report, об этом сообщает Антикоррупционный комитет Армении.

Отмечается, что заведующий хирургической клиникой в Ереване М.М. вместе с замглавы офтальмологической клиники Г.Ш., который также входил в состав медкомиссии, организовал освобождение призывника Г.М. от воинской службы за 6,5 тыс. долларов.

Согласно заключению комиссии, призывник был признан негодным к воинской службе.

Установлено также, что М.М. с октября 2023 года по январь 2024 года за деньги организовал освобождение от воинской службы еще трех призывников.

Г.Ш. обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (пункт 2 статьи 435 УК Армении), М.М. – в содействии в получении взятки, а также в даче взятки. Г.Ш. арестован.

Предварительное следствие завершено, материалы дела направлены в суд.