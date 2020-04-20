В Армении число жертв коронавируса увеличилось до 22

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 1 339 человек, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

За сутки этот показатель вырос на 48. Для сравнения отметим, что, по положению на 19 апреля, в стране было зарегистрировано 1 291 подтвержденный случай инфицирования COVID-19.

Выросло и число смертей, сейчас их 22 человека. Вылечились 580 пациента. Еще 737 человек получают лечение.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля были введены более жесткие меры режима ЧП.