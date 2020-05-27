В Армении число жертв COVID-19 приближается к 100

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 7 774. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

От осложнений коронавируса умерли 98 человек (плюс 7 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 44.

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3 255. На лечении находятся 4 377 человек. В стране проведено в общей сложности 53 678 тестов.

Напомним, с 16 марта в Армении действует режим ЧП, который продлен до 13 июня. С 18 мая в республике заработал общественный транспорт, пассажиры обязательно должны быть в масках и перчатках. Открылись также торговые центры, моллы, полностью отменен запрет на работу объектов общепита, которым до этого разрешалось работать только на открытом воздухе.