В Армении число жертв COVID-19 достигло 360

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 320 и достигло 20 588, еще 10 человек скончались. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается сегодня на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Накануне сообщалось о 20 268 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 350 летальных исходах.

"В Армении подтверждены 20 588 случаев коронавируса. Вылечился 9 131 пациент. Скончались 360 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10980 пациентов, проведены 96 843 теста.

Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.