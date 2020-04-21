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В Армении число заразившихся COVID-19 за сутки выросло на 62 человека

​В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 1401 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 62 и достигло 1 401, еще два человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

"В Армении подтверждены 1,401 тысячи случаев коронавируса. Излечились 609 пациентов. Скончались 24 человека", - уточнили в ведомстве.

По данным минздрава Армении, на лечении находятся 768 человек, было проведено 13 929 тестов.

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