В Армении число заразившихся COVID-19 за сутки выросло на 62 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 62 и достигло 1 401, еще два человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

"В Армении подтверждены 1,401 тысячи случаев коронавируса. Излечились 609 пациентов. Скончались 24 человека", - уточнили в ведомстве.

По данным минздрава Армении, на лечении находятся 768 человек, было проведено 13 929 тестов.