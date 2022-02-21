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В Армении число заразившихся коронавирусом приблизилось к 416 тыс. человек

В Армении число заразившихся коронавирусом приблизилось к 416 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 415 757.
В регионе
21 февраля 2022 г. 11:45
В Армении число заразившихся коронавирусом приблизилось к 416 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 415 757.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составляет 293.

От осложнений коронавируса умерли 8 338 (16 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 590 (ни одного нового случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 392 080. На лечении находятся 13 749 человек.

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Версия на английском языке Armenia's COVID tally nears 416,000

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