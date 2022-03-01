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В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 420 тыс. человек

В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 420 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 420 156. Суточный прирост составляет 324.
В регионе
1 марта 2022 г. 12:02

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 420 156. Суточный прирост составляет 324.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умерли 8 478 (17 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 606 (ни одного случая случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 402 916. На лечении находятся 7 150 человек.

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