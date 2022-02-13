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В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 406 тыс. человек

В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 406 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 406 379.
В регионе
13 февраля 2022 г. 11:19
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 406 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 406 379.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 12 февраля 2022 года таких случаев было 404 805. Таким образом, суточный прирост составил 1 574.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 167 (+10 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 569 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 373 306. На лечении находятся 23 333 человека. Общее количество проведенных тестов – 2 824 209 (5 189 за последние сутки).

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda ötən sutkada 10 nəfər koronavirusdan ölüb

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