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В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч

В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 259 и достигло 38 196
В регионе
30 июля 2020 г. 11:48
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 259 и достигло 38 196, еще пять человек скончались. Как передает  Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении подтверждены 38 196 случаев коронавируса. Вылечились 28 366 пациентов. Скончались 728 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 8 877 пациентов, проведены 161 754 теста.

В рамках борьбы с COVID-19 в Армении объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

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