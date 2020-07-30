В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 259 и достигло 38 196

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 259 и достигло 38 196, еще пять человек скончались. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении подтверждены 38 196 случаев коронавируса. Вылечились 28 366 пациентов. Скончались 728 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 8 877 пациентов, проведены 161 754 теста.

В рамках борьбы с COVID-19 в Армении объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.