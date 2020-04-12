​В Армении число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек

Число случаев заражения коронавирусом в Армении превысило 1 тысячу человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

В субботу власти республики сообщали о 977 подтвержденном случае COVID-19 и 13 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.

"В Армении подтверждены 1 013 случаев COVID-19. Излечились 197 пациента. Тринадцать человек скончались", - уточнили в ведомстве.

По данным минздрава, на лечении находятся 803 человек, результаты 1 164 тестов на COVID-19 были отрицательными.