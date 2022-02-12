В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 405 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 404 805.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 404 805.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составил 2 402.

От осложнений коронавируса умерли 8 157 (плюс 12 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 569 (плюс 2 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 370 272. На лечении находятся 24 807 человек.