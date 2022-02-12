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В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 405 тыс. человек

В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 405 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 404 805.
В регионе
12 февраля 2022 г. 10:56
В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 405 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 404 805.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составил 2 402.

От осложнений коронавируса умерли 8 157 (плюс 12 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 569 (плюс 2 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 370 272. На лечении находятся 24 807 человек.

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Версия на английском языке Armenia reports another 12 deaths from coronavirus
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda ötən sutkada 12 nəfər koronavirusdan ölüb

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