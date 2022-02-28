В Армении число заразившихся COVID-19 приблизился к 420 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 419 832. Суточный прирост составляет 139.
Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
От осложнений коронавируса умер 8 461 человек (12 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 606 (ни одного случая случай за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 401 677. На лечении находятся 8 008 человек.