В Армении число заразившихся COVID-19 приблизилось к 420 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 419 832. Суточный прирост составляет 139.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 419 832. Суточный прирост составляет 139.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умер 8 461 человек (12 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 606 (ни одного случая случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 401 677. На лечении находятся 8 008 человек.