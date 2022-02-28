О нас
Аудио новости

В Армении число заразившихся COVID-19 приблизилось к 420 тыс. человек

В Армении число заразившихся COVID-19 приблизилось к 420 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 419 832. Суточный прирост составляет 139.
В регионе
28 февраля 2022 г. 12:28
В Армении число заразившихся COVID-19 приблизилось к 420 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 419 832. Суточный прирост составляет 139.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса умер 8 461 человек (12 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 606 (ни одного случая случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 401 677. На лечении находятся 8 008 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenia's COVID tally nears 420,000

Самое важное

Из опасных районов Харькова эвакуированы 30 азербайджанцев
Из опасных районов Харькова эвакуированы 30 азербайджанцев
28 февраля 2022 г. 13:14
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
Министерство разъяснило, на сколько выросли пенсии, пособия и стипендии
28 февраля 2022 г. 11:50
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
МИД: Более 300 азербайджанцев будут репатриированы из Румынии
27 февраля 2022 г. 16:46
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
SOCAR Energy Ukraine обеспечит каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы бесплатное топливо
26 февраля 2022 г. 22:36
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
26 февраля 2022 г. 20:42
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
26 февраля 2022 г. 12:24
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
26 февраля 2022 г. 01:43
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi