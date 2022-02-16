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В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 410 тыс. человек

В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 410 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 410 155.
В регионе
16 февраля 2022 г. 10:59
В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 410 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 410 155.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число выявленных за сутки случаев заражения составляет 1 774.

От осложнений коронавируса умерли 8 229 (плюс 28 за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 581 (плюс 6 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 381 700. На лечении находятся 18 645 человек.

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Версия на английском языке COVID-19 cases surpass 410,000 in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 410 mini ötüb

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