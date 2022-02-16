В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 410 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 410 155.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 410 155.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число выявленных за сутки случаев заражения составляет 1 774.

От осложнений коронавируса умерли 8 229 (плюс 28 за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 581 (плюс 6 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 381 700. На лечении находятся 18 645 человек.