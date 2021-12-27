В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 340 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 344 540.
Об этом передает Report со ссылкой на Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Количество выявленных случаев заражения за сутки составило 59.
Общее количество смертей от осложнений коронавируса составило 7 950 (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 499 (плюс один случай за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 330 841. На лечении находятся 4 250 человек.