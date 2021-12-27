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В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 340 тыс. человек

В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 340 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 344 540.
В регионе
27 декабря 2021 г. 11:17
В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 340 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 344 540.

Об этом передает Report со ссылкой на Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Количество выявленных случаев заражения за сутки составило 59.

Общее количество смертей от осложнений коронавируса составило 7 950 (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 499 (плюс один случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 330 841. На лечении находятся 4 250 человек.

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Версия на английском языке Armenia’s COVID-19 cases reach 344,540
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 344 540-a yüksəlib

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