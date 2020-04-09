В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 900 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 40 и достигло 921, скончался еще один пациент.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении.

В среду власти республики сообщали о 881 подтвержденном случае коронавируса и девяти летальных исходах.

Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.

"В Армении подтвержден 921 случай коронавируса. Излечились 138 пациентов. Десять человек скончались", - уточнили в ведомстве.

По данным Минздрава, на лечении находятся 773 человека, результаты 4 902 тестов на коронавирус были отрицательными.