В Армении число зараженных COVID-19 составило 416,5 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 416 510.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 416 510.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составляет 753.

От осложнений коронавируса в Армении умерли 8 354 (16 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 593 (3 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 394 155. На лечении находятся 12 408 человек.