В Армении число зараженных COVID-19 превысило 34 тыс.

За сутки из-за коронавируса скончались 13 человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 442 и достигло 34 001, еще 13 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В четверг власти республики сообщали о 33 559 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 607 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

"В Армении подтвержден 34 001 случай коронавируса. Вылечились 22 492 пациента. Скончались 620 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 692 пациента, проведены 143 114 тестов.