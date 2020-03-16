В Армении число зараженных коронавирусом достигло 30

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом в Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Один из них связан с Эчмиадзином и был изначально изолирован. Другой случай связан подтвержденными накануне вечером", - написал Торосян на своей странице в Facebook.

Согласно последним данным, по положению на 16 марта в Армении подтверждено 30 случаев коронавируса, изолировано порядка 300 человек.

Среди зараженных - прибывшие из Ирана и Италии граждане Армении (жители Еревана, Эчмиадзина и Мегри), контактировавшие с ними люди, а также один гражданин Италии и приезжий из Франции.

Подавляющее большинство инфицированных, в том числе, один школьник - жители Эчмиадзина.